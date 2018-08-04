محافظ الغربية يعتمد 3 مليون جنيه لصرف شارع الرجبي بالمحلة الكبرى

إعتمد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مبلغ 3 مليون جنية لرصف شارع الرجبي بحى أول المحلة الكبرى ، وذلك بعد إتمام أعمال الحفر به الخاصة بمرافق البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وتليفونات وغيرها.

وكلف محافظ الغربية رئيس المدينة ورئيس الحى بمتابعة أعمال الرصف التى تم إسنادها لمحطة خلط الأسفلت التابعة لمديرية الطرق والنقل بالغربية وطلب المحافظ إعادة تنسيق الشارع وإعداد الأرصفة وإعداد الشارع لسير السيارات والمشاه بإعتبار أن شارع الرجبي أحد المحاور الرئيسية بنطاق حى أول المحلة الكبرى.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يتم رصف أى شارع إلا بعد الانتهاء تماما من أعمال الحفر به للمرافق العامة منعا لإهدار المال العام والحفاظ على طبقة الرصف من تكرار أعمال الحفر



