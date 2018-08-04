محافظ الدقهلية يسلم أسر ضحايا حادث طريق بورسعيد مساعدات مالية قدرها 400 ألف جنيه

سلم الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الإعانات والمساعدات المالية بقيمة إجمالية قدرها 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية والذين أصيبوا فى حادث أثناء توجههم للعمل بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد الأسبوع الماضى، أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا ووفاة 12 آخرين.

جاء ذلك خلال تسليم الشعراوى، المبالغ المالية لأسر الضحايا فى حفل تأبين للمتوفين بالحادث الذى أقامته محافظة الدقهلية اليوم بالقاعة الكبرى بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لفيف من أعضاء البرلمان، رجال الأعمال المساهمين في توفير المساعدات المشار إليها، بالتعاون مع المحافظة، القيادات التنفيذية رؤساء القطاعات الخدمية والمرافق، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد المحافظ، أن هناك مشروعات تنموية جديدة من المزمع تنفيذها بمنطقة شمال الدقهلية لتوفير فرص عمل لأبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لتوفير حياه كريمة لهم بمنطقتهم، مشيراً الى الاعداد لتنفيذ منطقه صناعيه على مساحه 140 فدان بالمطرية لإقامة مصانع ووحدات انتاجيه كثيفه العمالة تستوعب اعداد كبيرة من العمالة من ابناء مراكز شمال الدقهلية و تنضم بذلك الى منظومه المناطق الصناعية بالدقهلية في اشارة الى المنطقة الصناعية بجمصه والعصافرة وميت غمر.

وكلف محافظ الدقهلية، ابراهيم ابو الفتوح، وكيل وزارة التموين، بضرورة تكثيف فتح واقامه منافذ ثابته لبيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم والاسماك بمركز ومدينه المطرية وتفعيل الرقابة التموينية والصحية للتأكد من وفرة وسلامه السلع المعروضة حفاظا على صحه وحياة المواطنين.

كما كلف المحافظ، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بحصر كافه احتياجات والمستلزمات والأدوية والاجهزة الطبية لمستشفى المطرية وتوفيرها لتحسين وارتقاء مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين عليها.

وفى ذات السياق أوضح الشعراوي، بانه يتم الاعداد حالياً لعمل دراسة كامله لرفع كفاءة وازدواج طريق ترعه السلام بالمنطقة بالتنسيق مع وزارة النقل تيسيرا للحركة المرورية بالمنطقة.

وفى كلمته خلال الحفل ثمن الشعراوي، جهود وتبرعات رجال الاعمال ونواب البرلمان الذين ساهموا في تقديم التبرعات والمساعدات المالية لأسر الضحايا بالتعاون مع اجهزة المحافظة.

وقدم محافظ الدقهلية، خالص التعازي لأسر المتوفين بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن شعب الدقهلية في هذا الحادث الاليم، مؤكدا على تقديم كافه اوجه الدعم والمساندة لأبناء المتوفين وتوفير الرعاية الصحيه الكاملة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

ومن الجدير بالذكر ان المحافظ، قام أول أمس بوضع حجر اساس "ميدان الشهداء" بأسماء المتوفين بالحادث بمدينه المطرية تخليدا لذكرى شهداء "لقمه العيش" من ابناء الدقهلية.