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السبت، 04 أغسطس 2018 04:03 م
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محافظ الدقهلية: رفع 1011طن قمامة وأتربة ومخلفات بحملات مكبرة بالمحافظة

السبت، 04 أغسطس 2018 02:46 م
محافظ الدقهلية: رفع 1011طن قمامة وأتربة ومخلفات بحملات مكبرة بالمحافظة جانب من الحملة
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، رفع 1011 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حي شرق، منية النصر، طلخا، شربين، بلقاس، دكرنس، السنبلاوين، الجمالية، المنزلة في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار استمرار أعمال تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار إليها شملت 141 طن بنطاق حي شرق المنصورة، 90 طنا بمركز ومدينة منية النصر، 60 طن بمركز ومدينة طلخا، 122 طنا بمركز ومدينة بلقاس، 149 طنا بمركز ومدينة دكرنس، 142 طن بمركز ومدينة السنبلاوين، 120طنا بمركز ومدينة المنزلة، 122 طنا بمركز ومدينة شربين، 65 طنا بمركز ومدينة الجمالية.

وثمن الشعراوى، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل علي قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيراً إلى ضرورة رفع تقارير يومية بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكداً تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجة يومية دائمة للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

ومن جانب آخر قامت الوحدة المحلية بدميرة صباح اليوم بتنفيذ الإزالة الفورية لتعدي بالبناء المخالف علي الأرضى الزراعية بمساحة 175متر.

وتمت الإزالة بناء علي تعليمات عثمان السيد عثمان رئيس مركز ومدينة طلخا، وتحت إشراف حسن الألفي رئيس الوحدة المحلية بدميرة، وبمرافقة قوة أمنية من نقطة شرطة دميرة، وتم تحرير محضر تنفيذ بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

 

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