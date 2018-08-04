محافظ الجيزة: العظام والجلود الموجودة بشارع المأمون بقرى وجاموسى وليست كلاب

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة أنها رصدت شكوى تم نشرها على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود قطعة أرض فضاء بشارع المأمون المتفرع من شارع المحطة وقيام أحد المواطنين بإلقاء أجولة بها عظام وجلود يعتقد أنها عظام حيوانية من فصيلة الكلاب.

وقرر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تشكيل لجنة من أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطرى للتوجه إلى المكان المذكور حيث قامت اللجنة بفحص العظام الموجودة وتبين أنها بقرى وجاموسى ودهون حيوانى بقرى وعظام ضأن وكوارع بقرى مريضة بها تشوهات ويعتقد أن أحد المواطنين قام بذبحها وإلقائها مع المخلفات، وأكدت اللجنة أنه لم يتم التعرف على عظام وجلود تخص كلاب.

وتوجهت اللجنة إلى محل كبابجى شهير موجودة بالقرب من الموقع وتم أخذ عينات من مصنعات اللحوم ( مفروم وكفتة ) وتم إرسالها الى معهد بحوث صحة الحيوان لبيان مدى صلاحيتها من خلال الكشف عليها ومعرفة مصدرها .

وتؤكد المحافظة أنه فور ورود التقرير من معهد بحوث صحة الحيوان سيتم نشر التقرير كما ورد حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.