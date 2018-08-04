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السبت، 04 أغسطس 2018 04:01 م
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مجلس مدينة الزينية ينتهى من تمهيد طريق الأقصر - العشي

السبت، 04 أغسطس 2018 03:28 م
مجلس مدينة الزينية ينتهى من تمهيد طريق الأقصر - العشي تمهيد طريق الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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انتهت الوحدة المحلية لمجلس مدينة الزينية، صباح اليوم السبت، من أعمال تمهيد طريق الأقصر- العشي لتجهيزه للترميم والرصف، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، لإنهاء أعمال الترميم والرصف بكافة الشوارع الرئيسية بكافة مدن المحافظة بمجرد إنهاء أعمال الصرف الصحى و المرافق الأخرى.

وفي هذا الصدد صرح عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية – في بيان صحفي - أنه تم الانتهاء من رفع البلدورات القديمة وتركيب بلدورات جديده ، لتجهيز الشارع لوضع التربة الزلطية والبدء فى ترميمه و رصفه.

 

 

 

 

 


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