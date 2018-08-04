مجلس مدينة الزينية ينتهى من تمهيد طريق الأقصر - العشي

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت الوحدة المحلية لمجلس مدينة الزينية، صباح اليوم السبت، من أعمال تمهيد طريق الأقصر- العشي لتجهيزه للترميم والرصف، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، لإنهاء أعمال الترميم والرصف بكافة الشوارع الرئيسية بكافة مدن المحافظة بمجرد إنهاء أعمال الصرف الصحى و المرافق الأخرى.

وفي هذا الصدد صرح عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية – في بيان صحفي - أنه تم الانتهاء من رفع البلدورات القديمة وتركيب بلدورات جديده ، لتجهيز الشارع لوضع التربة الزلطية والبدء فى ترميمه و رصفه.