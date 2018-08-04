مباحث الأقصر تضبط عصابة تخصصت في سرقة المنازل بمدينة البياضية

الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت رجال المباحث بمركز شرطة البياضية بمحافظة الأقصر، من ضبط عصابة تضم 4 أشخاص تخصصت في سرقة المنازل يتزعمه موظف بالأوقاف، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة البياضية إخطار من مواطن يفيد بسرقة منزله لدي عودته من حفل زفاف، وتبين لله سرقة مصوغات ذهبية بداخلة تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه، تتضمن " 10 غوايش، و 3 سلاسل، و 5 خواتم، و انسيال"، بالإضافة إلى مبلغ مالي يبلغ 15 ألف جنيه.

فتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أدهم الملواني رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب محمد طلعت والملازم أول عبد الحميد عمار، وتبين أن المتهمين كل من "محمد.ا.م" 37 سنة موظف بالأوقاف، و"مصطفى. ي. م" 33 سنة سائق، و"صابر.ل.ع" 28 سنة سائق، و"محمود.م.ر" 22 سنة عاطل، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المنازل، من أجل الثراء السريع، وقاموا بارتكاب واقعة سابقة مماثلة للواقعة الحالية، وبالعرض على اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، أمر بتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.