video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الأقصر تضبط عصابة تخصصت في سرقة المنازل بمدينة البياضية

السبت، 04 أغسطس 2018 06:53 م
مباحث الأقصر تضبط عصابة تخصصت في سرقة المنازل بمدينة البياضية المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
تمكنت رجال المباحث بمركز شرطة البياضية بمحافظة الأقصر، من ضبط عصابة تضم 4 أشخاص تخصصت في سرقة المنازل يتزعمه موظف بالأوقاف، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقي مركز شرطة البياضية إخطار من مواطن يفيد بسرقة منزله لدي عودته من حفل زفاف، وتبين لله سرقة مصوغات ذهبية بداخلة تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه، تتضمن " 10 غوايش، و 3 سلاسل، و 5 خواتم، و انسيال"،  بالإضافة إلى مبلغ مالي يبلغ 15 ألف جنيه.
 
فتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أدهم الملواني رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب محمد طلعت والملازم أول عبد الحميد عمار، وتبين أن المتهمين كل من "محمد.ا.م" 37 سنة موظف بالأوقاف، و"مصطفى. ي. م" 33 سنة سائق، و"صابر.ل.ع" 28 سنة سائق، و"محمود.م.ر" 22 سنة عاطل، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المنازل، من أجل الثراء السريع، وقاموا بارتكاب واقعة سابقة مماثلة للواقعة الحالية، وبالعرض على اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، أمر بتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 17شخصا بتسمم إثر تناولهم الطعام بإحدى المناسبات فى القرنة بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

مركز شرطة البياضية

اخبار مصر

عصابة سرقة منازل بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة