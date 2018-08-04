كوريا الشمالية تعبر عن قلقها بشأن المواقف الأمريكية

رويترز

قال وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج هو اليوم السبت إن بلده يشعر بقلق متزايد بسبب المواقف الأمريكية تجاهه لكنه يظل صلبا فى عزمه على تنفيذ الاتفاق النووى الذى جرى التوصل له مع الولايات المتحدة فى يونيو.

تعهدت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بإنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى وتحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية فى اتفاق مهم توصل له زعيما البلدين فى يونيو فى سنغافورة ، وقال الوزير الكورى الشمالى "تظل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صلبة فى عزمها والتزامها بتطبيق البيان المشترك مع الولايات المتحدة بأسلوب مسؤول وحسن النية".

وأضاف "المقلق هو التحركات المستمرة الواضحة داخل الولايات المتحدة للعودة إلى الوضع القديم بعيدا عن عزم رئيسها".

ومارس وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ضغوطا على دول جنوب شرق آسيا خلال اجتماع إقليمى فى سنغافورة ، لإبقاء العقوبات على كوريا الشمالية لكنه عبر عن تفاؤله بشأن تنفيذ الاتفاق ، الذى ينهى برنامج كوريا الشمالية النووى.

وقال رى في بيان أعلنه خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "بدأنا بإجراءات تنم عن حسن النية من بينها تعليق الاختبارات النووية واختبارات إطلاق الصواريخ وتفكيك موقع اختبارات نووية".

واستكمل "لكن الولايات المتحدة بدلا من الاستجابة لهذه الإجراءات رفعت صوتها أعلى للمطالبة بإبقاء العقوبات على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وإظهار موقف التراجع حتى عن إعلان نهاية الحرب وهي خطوة أساسية جدا ورئيسية لتحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية".

وكانت الحرب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية والتي استمرت فى الفترة من عام 1950 حتى عام 1953 انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.