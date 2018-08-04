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فيديو وصور.. مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية لـ20 أكتوبر

السبت، 04 أغسطس 2018 11:12 ص
فيديو وصور.. مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية لـ20 أكتوبر قضية خلية طنطا الإرهابية
كتب إيهاب المهندس - تصوير حسن محمد
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لـ20 أكتوبر لاستكمال المداولة.
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
 
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
صور قضية خلية طنطا الإرهابية (1)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (2)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (3)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (4)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (5)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (6)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (7)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (8)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (9)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (10)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (11)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (12)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (13)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (14)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (15)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (16)
 

صور قضية خلية طنطا الإرهابية (17)

 


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خليه طنطا الإرهابية

الحكم على المتهمين بخلية طنطا

استهداف قوات الجيش والشرطة

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المستشار حسن فريد

اخبار حوادث مصر




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