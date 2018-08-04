فيديو وصور ..محافظ كفر الشيخ يعلن تفعيل مبادرة " احنا السند "

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، تفعيل مبادرة " احنا السند " بالتعاون مع الجمعية العمومية لنساء مصر للتنمية.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتكريم المتميزين من متحدى الاعاقة، وذلك في اطار اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2018م عام متحدى الإعاقة، وافتتاحه للمؤتمر الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف الى دعم وتمكين متحدى الإعاقة من خلال أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات، وتعزيز صناعة تكنولوجيا الأدوات المساعدة التي تسهم بشكل كبير في تيسير حياة الاشخاص ذوى الاعاقة،

و قال محافظ كفرالشيخ، إنه كرم المتميزين والحاصلين على مراكز علمية وثقافية وبطولات رياضية محلية ودولية من متحدى الإعاقة وذلك في اطار اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن عام 2018 عام متحدى الإعاقة، مقدما كل الدعم والرعاية لمتحدي الإعاقة، ونحتفل دائماً تكريماً لهم، فتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة يعد أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية المستدامة الشاملة من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافا لهم، وسيتم اقامة 12 كشك بمراكز المحافظة لمتحدي الإعاقة ويتم تسليمه مجهز وبه جميع المستلزمات والسلع وامكانيات تشغيل المشروع، فضلاً عن منح شهادة أمان المصريين لهم، وتشغيلهم في المشروعات التنموية الخاصة، ومنحهم قروض ميسرة بدون فوائد

وتابع محافظ كفرالشيخ، سيتم منح قروض ميسرة بدون فوائد للأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن برنامج المحافظة لتمويل 5000 أسرة بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة، لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة اجمالية تبلغ 50 مليون جنيه_كمرحلة أولى.

وقدم محافظ كفرالشيخ التحية للجمعية العمومية لنساء مصر لجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل لدعم متحدى الاعاقة وكل ما يتعلق بصالح وطننا العزيز، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير للقائمين والمشاركين بهذا الاحتفال، داعياً المولى العلى القدير أن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويوفق قياداتها الى ما فيه الخير لرفعة وطننا العزير، مختتماً كلمته بتية الوطن " تحيا مصر _تحيا مصر _تحيا مصر ".

وفى بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة، واللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، والست المصرية، لدعمهما الغير محدود للمرأة المصرية، لافتة ان طموحنا النهوض بشأن سيدات مصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع.

وكرم محافظ كفر الشيخ الطالبة هويدا بدوى جابر_من ضعاف السمع، مدرسة أمل الزعفران للصم، لتفوقها في المجال العلمي، والطالب نبيه سامح نبيه_من ضعاف السمع، مدرسة أمل الزعفران للصم، لتفوقه في المجال العلمي والرياضي، والطالبة فردوس فتحي رجب شيتوى_من ضعاف السمع، مدرسة أمل منية جناج للصم، لتفوقها في المجال العلمي، والطالبة غفران حسن السيد_من ضعاف البصر، مدرسة النور الثانوي، لتفوقها في المجال العلمي.

وقام المحافظ بتكريم الطالبة سهيلة السيد جبر_من ضعاف البصر، مدرسة النور الثانوي، لتفوقها في المجال الثقافي، والطالبة دينا مختار محمد رمضان_من ضعاف البصر، مدرسة النور الثانوى، لتفوقها في المجال الثقافي، والطالب محمد جمعه ابراهيم أحمد_من ضعاف البصر، مدرسة النور الثانوي، لتفوقه في المجال الرياضي، والطالب محمد أيمن سكوت_من متحدى الإعاقة الفكرية، مدرسة فكرية بلطيم، لتفوقه في المجال العلمي والرياضي، والطالب محمد عمرو الشقاوى_من متحدى الإعاقة الفكرية، مدرسة فكرية دسوق، لتفوقه في المجال الفني، والطالب محمود محمد الجدى_من متحدى الإعاقة الفكرية، مدرسة فكرية دسوق، لتفوقه في المجال الفني.

محافظ كفر الشيخ يكرم متحدي الإعاقة



تكريم متحدي الإعاقة بكفر الشيخ



صورة جماعية مع المحافظ والمستاشار العسكري



محافظ كفر الشيخ يحيي متحدي الاعاقة



متحدي الاعاقة اثناءؤ المهرجان



فريق الكمرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصةى



جانب من لعبة كرة الطائرة



جانب من فريق الطائرة للسيدات متحديات الإعاقة



جانب من فريق الألحام