فيديو وصور.. محافظ الدقهلية يزور مصابى حادث بورسعيد ويأمر بمتابعة دقيقة لحالتهم

الدقهلية - شريف الديب

أمر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بالمتابعة الجادة والدقيقة للحالة الصحية للمصابين من ابناء المطرية والذين اصيبوا في حادث الطريق ببورسعيد الاسبوع الماضى.

جاءت تصريحات الشعراوي، خلال زيارته لمستشفى السلاب بالمنصورة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وامر بتوفير كافه اوجه الرعاية الطبية والصحية وبمتابعه مستمرة من اطباء مديريه الشئون الصحية بالمحافظة.

واستمع المحافظ، الى شرح مفصل عن الحالة الصحية للمصابين من الاطباء المعالجين والمتابعين لهم بالمستشفى، مؤكدا على الالتزام التام من جانب صاحب المصنع الذى يعمل به المصابين ببورسعيد بالمتابعة المستمرة مع المستشفى وحتى تماثل الجميع للشفاء.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظ الدقهلية، سبق واكد انه اذا كانت هناك حالات تستدعى نقلها للمراكز الطبية والمستشفيات الاخرى بالمنصورة يتم نقلها فورا لتقديم الرعاية الطبية والصحية لها بمعرفه أساتذة واطباء تلك المراكز فورا.

وفى ذات السياق قال الشعراوي، أن هذا الحادث المؤلم هز مشاعر المصريين جميعا وخالص عزائي لأسر المتوفين وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين جميعا، كما سبق وان الزم محافظ الدقهلية، صاحب المصنع ببورسعيد لصرف معاشات لأسر المتوفين، والتكفل بعلاج جميع المصابين وصرف الاجور لهم وحتى عودتهم للعمل.



محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث بورسعيد



محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث بورسعيد



محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث بورسعيد



محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث بورسعيد



محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث بورسعيد



محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث بورسعيد



محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث بورسعيد