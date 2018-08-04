فيديو..وزير الإعلام اليمنى يكشف بالأدلة جريمة الحوثيين بمستشفى الثورة

إيمان حنا

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن ‏‏تصريحات الخبراء العسكريين عن مخلفات الإنفجار الذي شهدته منطقة سوق السمك ومستشفى الثورة وحجم الأضرار التي خلفها القصف أكدت أنها لقذائف هاون أطلقت من مسافات قريبة، وهو ما تؤكده الصور التي بثتها قناة المسيرة مباشر التابعة للمليشيا الحوثية، وأظهرت عددا من قذائف الهاون وعناصر المليشيا تنزعها من الأسفلت.

١-تصريحات الخبراء العسكريين عن مخلفات الانفجار وحجم الاضرار التي خلفها القصف أكدت أنها لقذائف هاون أطلقت من مسافات قريبة،وهو ما تؤكده الصور التي بثتها قناةالمسيرةمباشر التابعةللمليشيا الحوثية،وأظهرت عددا من قذائف الهاون وعناصر المليشيا تنزعها من الأسفلت#جريمة_الحوثيين_في_الحديدة pic.twitter.com/UPynNJxgkR — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 3, 2018

وغرد الإريانى على تويتر قائلا: ‏‏‏‏شهادات الأهالي القريبين من مكان الحادث والذين نتحفظ عن ذكر أسمائهم خوفاً على حياتهم من بطش المليشيا الحوثية، أكدوا حدوث انفجار في هنجر قرب سوق السمك لأجل لفت الأنظار، وبعدها مباشرة أطلقوا قذائف الهاون من معسكر الأمن المركزي إلى أمام بوابة مستشفى الثورة.







وكشف عن أدلة مهمة على وقوف مليشيا الحوثي خلف استهداف سوق السمك ومستشفى الثورة، هو مقطع فيديو من أمام المستشفى بعد القصف مباشرة ويظهر إستخراج عناصر المليشيا بقايا إحدى قذائف الهاون من الإسفلت.





واضاف أن من الادلة التي تؤكد وقوف المليشيا الحوثية خلف القصف صور تم نقلها من مكتب الأرشيف داخل مستشفى الثورة والذي سقطت فيه إحدى القذائف، وتؤكد الصورة أن قذيفة أخترقت سطح المكتب وقت وقوع الجريمة.





واستطرد قائلا: ‏من الأدلة على تورط المليشيا الحوثية الإيرانية أيضاً صورة لسطح إحدى البنايات المقابلة لمستشفى الثورة وهي عمارة الرشيد، وتظهر آثار سقوط قذيفة بشكل واضح بنفس توقيت الحادثة، حيث تطايرت الشظايا إلى المستشفى.