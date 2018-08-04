video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو..وزير الإعلام اليمنى يكشف بالأدلة جريمة الحوثيين بمستشفى الثورة

السبت، 04 أغسطس 2018 12:47 م
فيديو..وزير الإعلام اليمنى يكشف بالأدلة جريمة الحوثيين بمستشفى الثورة وزير الاعلام اليمنى
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن ‏‏تصريحات الخبراء العسكريين عن مخلفات الإنفجار الذي شهدته منطقة سوق السمك ومستشفى الثورة وحجم الأضرار التي خلفها القصف أكدت أنها لقذائف هاون أطلقت من مسافات قريبة، وهو ما تؤكده الصور التي بثتها قناة المسيرة مباشر التابعة للمليشيا الحوثية، وأظهرت عددا من قذائف الهاون وعناصر المليشيا تنزعها من الأسفلت.

 

 

وغرد الإريانى على تويتر قائلا: ‏‏‏‏شهادات الأهالي القريبين من مكان الحادث والذين نتحفظ عن ذكر أسمائهم خوفاً على حياتهم من بطش المليشيا الحوثية، أكدوا حدوث انفجار في هنجر قرب سوق السمك لأجل لفت الأنظار، وبعدها مباشرة أطلقوا قذائف الهاون من معسكر الأمن المركزي إلى أمام بوابة مستشفى الثورة.


القصف 4
 

 

وكشف عن أدلة مهمة على وقوف مليشيا الحوثي خلف استهداف سوق السمك ومستشفى الثورة، هو مقطع فيديو من أمام المستشفى بعد القصف مباشرة ويظهر إستخراج عناصر المليشيا بقايا إحدى قذائف الهاون من الإسفلت.

 

القصف2
 

واضاف أن من الادلة التي تؤكد وقوف المليشيا الحوثية خلف القصف صور تم نقلها من مكتب الأرشيف داخل مستشفى الثورة والذي سقطت فيه إحدى القذائف، وتؤكد الصورة أن قذيفة أخترقت سطح المكتب وقت وقوع الجريمة.

 

القصف3
 

 

واستطرد قائلا: ‏من الأدلة على تورط المليشيا الحوثية الإيرانية أيضاً صورة لسطح إحدى البنايات المقابلة لمستشفى الثورة وهي عمارة الرشيد، وتظهر آثار سقوط قذيفة بشكل واضح بنفس توقيت الحادثة، حيث تطايرت الشظايا إلى المستشفى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يتهم الحوثيين بقصف المدنيين فى ميناء ‏الاصطياد ومستشفى ‏الثورة

الكويت: أى خطة سلام فى اليمن لا تستند على المرجعيات الثلاث ستطيل أمد الأزمة

الأمم المتحدة تطالب بوقف الحرب فى اليمن فورا لسوء الأوضاع الإنسانية

تحالف دعم الشرعية فى اليمن: الميليشيات الحوثية قتلت مدنيين فى الحديدة

الحديدة

مستشفى الثورة

قصف الحديدة

الحوثيين

وزيير الاعلام اليمنى




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة