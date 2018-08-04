فيديو.. ارتفاع عدد ضحايا أتوبيس المصطافين بطريق مطروح لـ6 وفيات وإصابة 27

مطروح - حسن مشالى

ارتفع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس يقل مصطافين، والذى وقع عصر اليوم، السبت بطريق مطروح _ الإسكندرية فى نطاق مركز ومدينة الضبعة، إلى 6 حالات وفاة و27 مصابا.

وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن سيارات الإسعاف نقلت الجثث والمصابين المستشفيات، 16 مصاباً بمستشفى الضبعة المركزى و7 مصابين بمستشفى العلمين المركزى ، وباقى المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة.

كما تم نقل 5 جثث إلى مستشفى الضبعة المركزى، ونقل جثة إلى مستشفى رأس الحكمة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث، وقع عند الكيلو 123 على طريق مطروح- الإسكندرية، بالقرب من قرية سوانى جابر، غربى مدينة الضبعة، وكان الأتوبيس يقل فوجاً من المصطافين، يضم أسر العاملين فى إحدى الجهات، أثناء العودة من قضاء إجازة المصيف بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح ، إخطارا، بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قيادات الأجهزة المعنية بالمحافظة لمكان الحادث، ومتابعة عملية نقل المصابين والجثث ورفع الأتوبيس من على الطريق وفتحه لإعادة حركة المرور.