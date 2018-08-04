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فلاح يقتل نجل شقيقته لخلاف على حائط بين منزلهما بقرية بالشرقية

السبت، 04 أغسطس 2018 01:51 م
فلاح يقتل نجل شقيقته لخلاف على حائط بين منزلهما بقرية بالشرقية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية الجديد
الشرقية- فتحية الديب
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أنهى فلاح حياة نجل شقيقته، بقتله بمساعدة نجله بسبب خلافات بينهما على حائط بقرية منزل نعيم التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة فاقوس، للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد وصول  " ح ص ح" فلاح 40 سنة مقيم قرية منذر نعيم، مركز فاقوس، للمستشفى العام جثة هامدة، مصابا بإصابات بالغة بالرأس. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6707  إدارى مركز فاقوس لسنة 2018.

 

وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، عن إتهام  " أمينة م م " لشقيقها " عطية م م" ونجله "موسى" بالتعدى على نجلها بالضرب بشومة  كبيرة الحجم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات بينهما على حائط فاصل، بين منزلهما، وتمكن ضباط مباحث فاقوس من ضبط المتهم ونجله، وجارى العرض على النيابة العامة.


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