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فضائح قطر.. قطريليكس تكشف جرائم الدوحة تجاه عمال كينيا

السبت، 04 أغسطس 2018 05:45 م
فضائح قطر.. قطريليكس تكشف جرائم الدوحة تجاه عمال كينيا العمال فى قطر - أرشيفية
كتب محمد رضا
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فضحت "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، جرائم النظام القطرى تجاه العمالة الوافدة من الخارج، مؤكده أن الدوحة تنتهج أساليب عبودية فى حق العمالة الأجنبية، وركزت "قطريليكس" الضوء على حياة العمال الكينيين فى قطر، حيث قالت "عمال كينيا.. عبودية قطر الصريحة".

وقالت "قطريليكس"، إن صحف كينية كشفت عن مهازل يتعرض لها العمال الكينيون فى دوحة العبودية الحديثة بسبب إجرام تنظيم الحمدين الذى ينكل بهم بعدما ضيع حقوقهم، مؤكده أن قطر تنتهك حقوق الإنسان، واصفه إياها بأنها "عراب الفوضى".

وأشارت إلى أن العمالة المهاجرة تعانى من سوء الأوضاع فى دويلة الخراب، وأنه يتكشف كل يوم تقارير جديدة توضح المعاناة الإنسانية للعمال، لافتة إلى أن السلطات أخضعت العمالة لأوضاع تعصف بكل الحريات، كما أجبرت العمال على البقاء رغم الاحتجاج على أوضاعهم.

وتابعت "الصحف الكينية شنت حملة دولية لفضح جرائم عصابة الدوحة"، مشيرة إلى أن صحيفة "بيزنس ديلى أفريكا"، كشفت فساد وجبروت السلطات القطرية فى التنكيل بالوافدين، لافتة إلى أن عشرات الكينيين عالقون فى الدوحة يعانون من القهر، وأن قطر استغلتهم فى تنفيذ أعمال شاقة بمرتبات زهيدة، كما انهم لم يتلقوا أجورهم فى موعدها فقرروا مقاطعة العمل، هذا إلى جانب أن الشركات القطرية أنهت عقودهم وطردهم من منازلهم.

وبحسب "قطريليكس"، هاجمت صحيفة "ديلى نيشن"، الدوحة بسبب سوء معاملة العمال الكينية، مؤكده أن أكثر من 80 كينيًا يعيشون فى ظروف يرثى لها فى قطر بسب تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب وعبودية صريحة، مشيرة إلى أن عائلات طلبوا من حكومة مومباسا إعادة أبنائهم إلى الوطن.


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