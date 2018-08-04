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فرنسا ترفع التأهب وتوقف 4 مفاعلات نووية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

السبت، 04 أغسطس 2018 02:09 م
فرنسا ترفع التأهب وتوقف 4 مفاعلات نووية بسبب ارتفاع درجات الحرارة المفاعل النووى الفرنسى
كتب: أحمد علوى
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قالت قناة فرانس 24 إن السلطات الفرنسية، وضعت 66 من 95 دائرة فى حالة تأهب مع ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة، وأطلقت تحذيرات بأنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة فى الجنوب.
 

كما أعلنت شركة الكهرباء "أو دى إف" اليوم السبت، أنها أوقفت أحد المفاعلات النووية فى منطقة "أو رين"، ليرتفع عدد المفاعلات التى تم إيقافها بسبب الحرارة الشديدة إلى أربعة.

 

وكانت شركة كهرباء فرنسا (إى.دى.إف) أعلنت الخميس، عن أن التوقعات بارتفاع درجة حرارة نهر الرون ربما يتسبب فى إغلاق أربعة مفاعلات نووية - حيث تعتمد تلك المفاعلات على مياهه للتبريد-  اعتبارا من الثالث من أغسطس.

 

وأضافت الشركة أنها قد تضطر إلى وقف إنتاج الكهرباء من مفاعلين طاقتهما الإنتاجية 2300 ميجاوات فى سان ألبان فضلا عن مفاعلى بوجيه2 وبوجيه3 البالغ طاقة كل منهما 900 ميجاوات.


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