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عصابة سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة يعترفوا.. نفذنا 5 وقائع

السبت، 04 أغسطس 2018 01:00 ص
عصابة سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة يعترفوا.. نفذنا 5 وقائع بطاريات سيارات - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة بطاريات السيارات فى منطقة مصر القديمة، بتنفيذ 5 وقائع سرقة. 

ومن جانبها قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنباري، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين. 

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على  كلا من " كرم ع م"41 سنة، سائق، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 20341 فئة " ج " البساتين، والسابق اتهامه في 14 قضية أخرهم 12617 لسنة 2015م السيدة " سرقة وسائل نقل "، و" أسامة ح م" 50 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم " سرقة وسائل نقل " أثناء قيامهما بعرض بطارية سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقى على احد اصحاب محال البطاريات.

ومن خلال الفحص تبين أنهم يستقلون السيارة رقم هـ ل ر 423، ماركة تويوتا ميكروباص بيضاء اللون "قيادة الأول"، ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهما 5 بطاريات سيارة، وبمناقشتهما عن مصدر البطاريات اعترفا بسرقتها من داخل سيارات بأسلوب "الضغط علي الكابود ".

و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على البطاريات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .


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