عصابة سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة يعترفوا.. نفذنا 5 وقائع

كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة بطاريات السيارات فى منطقة مصر القديمة، بتنفيذ 5 وقائع سرقة.

ومن جانبها قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنباري، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين.

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على كلا من " كرم ع م"41 سنة، سائق، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 20341 فئة " ج " البساتين، والسابق اتهامه في 14 قضية أخرهم 12617 لسنة 2015م السيدة " سرقة وسائل نقل "، و" أسامة ح م" 50 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم " سرقة وسائل نقل " أثناء قيامهما بعرض بطارية سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقى على احد اصحاب محال البطاريات.

ومن خلال الفحص تبين أنهم يستقلون السيارة رقم هـ ل ر 423، ماركة تويوتا ميكروباص بيضاء اللون "قيادة الأول"، ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهما 5 بطاريات سيارة، وبمناقشتهما عن مصدر البطاريات اعترفا بسرقتها من داخل سيارات بأسلوب "الضغط علي الكابود ".

و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على البطاريات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .