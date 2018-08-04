عرض القطع الأثرية المضبوطة بحوزة عصابة 6 أكتوبر على لجنة من خبراء الأثار

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع التشكيل العصابى المتهم بالاتجار فى الآثار، الذى تم ضبط أفراده مؤخرا بمدينة 6 أكتوبر، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء الآثار وعرض القطع المضبوطة بحوزتهم عليها لفحصها، وتحديد مدى أثريتها من عدمه، وطلبت تحريات شرطة السياحة والآثار حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على مبلغ مالى قدره 41 ألف جنيه تم ضبطهم بحوزة المتهمين وتبين ملكيتهم للمتهمة الثانية، وسلاح عبارة عن "مطواة قرن غزال" وصاعق كهرباء، برروا حيازتهم للدفاع عن النفس.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة "علاء.م" يعمل مهندس بترول، وانه تم ضبطه و 3 آخرين داخل أحدى العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهم عددا من القطع الأثرية يبلغ عددها 58، أصدرت النيابة قرار بالتحفظ عليها، لشروعهم فى الاتجار بها.

وتبين من خلال معاينة القطع الأثرية المضبوطة أنها عبارة عن تمثال من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم، وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، ومائدة من الفيانس عليها 10 أوانى من الفيانس صغيرة الحجم، وتابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم.

كما تبين وجود 10 كاسات من الفيانس متوسطة الحجم، و5 فنجان من الفيانس صغيرة الحجم، وشمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر، و4 رقائق تمثل الألهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و3 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام.