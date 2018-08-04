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عبور 339 سفينة قناة السويس بحمولة 34.5 مليون طن خلال أسبوع

السبت، 04 أغسطس 2018 05:12 ص
عبور 339 سفينة قناة السويس بحمولة 34.5 مليون طن خلال أسبوع مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية، من الجمعة قبل الماضية وحتى أول أمس الخميس، عبور 339 سفينة بحمولة 34.5 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت 36 سفينة  قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن، ويوم السبت عبرت 47 سفينة قناة السويس بحمولة 4.1 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، كما عبرت يوم الأربعاء 64 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 49 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الاتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ7 أيام فقط إلى 339 سفينة بحمولة 34.5 مليون طن.


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