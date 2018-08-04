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ضبط 1300 صاروخ ألعاب نارية بالقناطر الخيرية

السبت، 04 أغسطس 2018 01:24 م
ضبط 1300 صاروخ ألعاب نارية بالقناطر الخيرية العاب ناريه - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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القت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، القبض على صاحب مكتبة وجد بحوزته 1300صاروخ ألعاب نارية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز القناطر الخيرية مفادها، قيام المدعو "محمد. ر" 35 سنة، صاحب مكتبة لبيع الخردوات الكائنة دائرة مركز القناطر الخيرية، وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أومستندات تدل على مصدرها.

وتم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم استهداف المكتبة خاصته حيث تم ضبط 1300 صاروخ أحجام مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27760 جنح مركز القناطر الخيرية لسنه 2018 وتولت النيابة التحقيق.


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