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ضبط لصين أثناء سرقتهما قطع حديدية من عربات القطارات فى القليوبية

السبت، 04 أغسطس 2018 02:00 م
ضبط لصين أثناء سرقتهما قطع حديدية من عربات القطارات فى القليوبية سرقة قطار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى ضبط شخصين حال قيامهما بسرقة كمية كبيرة من القطع الحديدية الخاصة بعربات قطارات السكة الحديد بحوش محطة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والتى تهدف لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا وضبط مرتكبيها خاصة لمكافحة جرائم سرقة المهمات الخاصة بمرفق قطارات السكة الحديدية.

 

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بحوش محطة سكك حديد شبرا الخيمة بالقليوبية من ضبط (عاطلين سنى 18، 29 – لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة)، حال قيامهما بسرقة مهمات مصلحية عبارة عن ( 9 قطع فرامل حديدية وكمية من القطع الحديدية الخاصة بعربات قطارات السكة الحديد وزنت حوالى 120 كيلو جرام ) تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

 


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