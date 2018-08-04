ضبط عاطل وراء سرقة كاميرا مراقبة من شركة مجمعات استهلاكية بحدائق القبة

كتب كريم صبحى

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط عاطل ضبط بحوزته كاميرا مراقبة سرقها من شركة بمنطقة الزيتون حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما أثناء مرور دورية شرطية لتفقد الحالة ألأمنية تمكنت من ضبط المتهم "أحمد ن" 27 سنة عاطل، وبالكشف عليه تبين أن مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس سلاح أبيض وسرقة وصادر ضده حكم بالحبس سنة .

وبتفتيشه عثر معه على كاميرا مراقبة و"مفك"، يستخدمه فى السرقة وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من شركة مجمعات استهلاكية وباستدعاء مدير المجمع تم التعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.