video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل وراء سرقة كاميرا مراقبة من شركة مجمعات استهلاكية بحدائق القبة

السبت، 04 أغسطس 2018 12:39 م
ضبط عاطل وراء سرقة كاميرا مراقبة من شركة مجمعات استهلاكية بحدائق القبة المتهم والمضبوطات
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط عاطل ضبط بحوزته كاميرا مراقبة سرقها من شركة بمنطقة الزيتون حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية عندما أثناء مرور دورية شرطية لتفقد الحالة ألأمنية تمكنت من  ضبط المتهم "أحمد ن" 27 سنة عاطل، وبالكشف عليه تبين أن مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس سلاح أبيض وسرقة وصادر ضده حكم بالحبس سنة .

 

وبتفتيشه عثر معه على كاميرا مراقبة و"مفك"، يستخدمه فى السرقة وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من شركة مجمعات استهلاكية وباستدعاء مدير المجمع تم التعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الدقى" لـ 4 سبتمبر

سقوط أفريقى يتاجر فى العملة بحوزته 4600 دولار و5 آلاف جنيه سودانى بوسط البلد

عاطل يسرقة كاميرا مراقبة

حدائق القبة

حوادث حدائق القبة

اخبار حوادث اليوم




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة