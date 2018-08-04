ضبط تاجر بحوزته طن دقيق قبل بيعة بالسوق السوداء وتحرير 20 قضية تموينية بقنا

قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لإعادة الانضباط وضبط المخالفين من الباعة بعدد من مراكز المحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد شن حملة تموينية بعدد من أسواق مركز قنا، وبندر قنا اسفرت عن ضبط محمد.ا 50 سنة صاحب مخبز بحوزته طن دقيق مدعوم قبل بيعه فى السوق السوداء بدائرة مركز قنا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 قضية تموينية شملت عدم إعلان أسعار، بيع سلع بدون فواتير تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.