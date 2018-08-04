video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر بحوزته طن دقيق قبل بيعة بالسوق السوداء وتحرير 20 قضية تموينية بقنا

السبت، 04 أغسطس 2018 12:41 م
ضبط تاجر بحوزته طن دقيق قبل بيعة بالسوق السوداء وتحرير 20 قضية تموينية بقنا حملة تموينية - أرشيفية
قنا – وائل محمد
إضافة تعليق

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لإعادة الانضباط وضبط المخالفين من الباعة بعدد من مراكز المحافظة.

 

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد شن حملة تموينية بعدد من أسواق مركز قنا، وبندر قنا اسفرت عن ضبط محمد.ا 50 سنة صاحب مخبز بحوزته طن دقيق مدعوم قبل بيعه فى السوق السوداء بدائرة مركز قنا.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 قضية تموينية شملت عدم إعلان أسعار، بيع سلع بدون فواتير تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن قنا يتفقد إدارة المرور ويوجه بتيسير الإجراءات على المواطنين

اخبار مصر

حملة تمويتية

قنا اليوم

اخبار محافظات

مباحث التموين

محافظة قنا




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة