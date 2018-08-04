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صور وفيديو..مزارع فقد ذراعه بالفرافرة: أعول أسرة ونفسى فى مشروع أعيش منه

السبت، 04 أغسطس 2018 08:39 م
صور وفيديو..مزارع فقد ذراعه بالفرافرة: أعول أسرة ونفسى فى مشروع أعيش منه المزارع
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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طالب عمرو محمود سعد من أهالى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بتوفير مشروع له لكى يستطيع إعالة أسرته بعد أن فقد ذراعه فى حادث حيث كان يعمل مزارع ويعول أسرة من 5 أفراد كان ينفق عليهم من عائد قطعة أرض مساحتها حوالى فدان قام باستئجارها لتربية رأس ماشية لتوفير منتجات الالبان منها لاطفاله ولكن بعد تعرض الارض للجفاف بسبب تعطل طلمبات الرى لم يستطع توفير دخل لابنائه .

وقال عمر لـــ" اليوم السابع " أنه اضطر لجمع مخلفات الكارتون واعادة تغليفها وبيعها كمخلفات ورقية ويطالب بمنحه مشروع يساعده على المعيشة فهو يحتاج إلى تروسيكل يساعده على تجميع المخلفات واعادة فرزها وبيعها لتوفير مصدر دخل مناسب له  

وأضاف المزارع المتضرر أنه بعد وفاة شقيقه قام بالزواج من أرملته للحفاظ على أبناء شقيقه المتوفى وأصبح يعول أسرة مكونة من 5 أفراد ومع سوء الظروف لم يعد قادرا على توفير النفقات التى تسد حاجة الاسرة على الرغم من قيامه باستئجار الارض وشراء بقرة لتربيتها إلا أنه لم يعد قادرا على تربيها وتفير الغذاء اللازم لها بسبب جفاف الارض .

وأكد عمرو أنه يعانى شأن باقى المزارعين فى القرية بسبب نقص المياه لتعطل طلمبات الرى وهو ما تسبب فى ضعف الانتاجية الزراعية ولجوءه لممارسة نشاط آخر بهدف توفير مصدر رزق له ولاسرته ويطالب بدعمه فى تنفيذ مشروع مناسب يسد حاجته وحاجة اسرته .

المزارع النتضرر
المزارع النتضرر

 

جفاف الارض التى يستأجرها
جفاف الارض التى يستأجرها

 

يعمل فى جمع المخلفات
يعمل فى جمع المخلفات

 

داخل منزل الاسرة
داخل منزل الاسرة

 

يطالب بتوفير مشروع له
يطالب بتوفير مشروع له

 

اثناء جمع المخلفات
اثناء جمع المخلفات

 

عمرو واسرته
عمرو واسرته

 

مطالب بتوفير مصدر دخل لاسرته
مطالب بتوفير مصدر دخل لاسرته

 


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