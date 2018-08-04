صور.. مصرع 3 وإصابة 24 آخرين بحادث انقلاب أتوبيس مطروح - الإسكندرية

مطروح - حسن مشالى - رامى محيى الدين

لقى 3 مصطافين مصرعهم وأصيب 24 آخرين، فى حادث انقلاب أتوبيس يقل مصطافين، الذى وقع عصر اليوم السبت، طريق مطروح - الإسكندرية فى نطاق مركز ومدينة الضبعة، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفيات رأس الحكمة للطوارئ والضبعة والعلمين المركزيين.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الحادث وقع عند الكيلو 123 على طريق مطروح- الإسكندرية، بالقرب من قرية سوانى جابر، غربى مدينة الضبعة، وكان الأتوبيس يقل فوجًا من المصطافين، يضم أسر العاملين فى إحدى الجهات، أثناء العودة من قضاء إجازة المصيف بمدينة مرسى مطروح.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع الحادث، الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين، وعلى الفور انتقلت قيادات الأجهزة المعنية بالمحافظة لمكان الحادث، ومتابعة عملية نقل المصابين والجثث ورفع الأتوبيس من على الطريق وفتحه لإعادة حركة المرور.

حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح



حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح



حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح



حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح



حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح



حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح



حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح