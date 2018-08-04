صور..محافظ بورسعيد: الانتهاء من توصيل جميع المرافق لمشروع الـ118 مصنعا

بورسعيد - السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن الانتهاء من توصيل كافة المرافق لمشروع مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والذي يضم 118 مصنعا بعد إدخال شبكات المياة والكهرباء والصرف الصحي لمصانع المنطقة، كما تم الانتهاء من رصف الطرق المؤدية إلي المشروع، وأن هذه المجموعة من المصانع تعد إضافة قوية علي طريق التنمية الصناعية لمحافظة بورسعيد وأصبحت جاهزة للافتتاح.

وجاء ذلك في الجولة الميدانية التي قام بها محافظ بورسعيد، لمشروع الـ 118 مصنعا والتي رافقة خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية.

ووجه المحافظ خلال الجولة بالقيام بأعمال التشجير والتجميل لشبكة الطرق المؤدية إليها، كما دعا أصحاب المصانع بتقديم إنتاج جيد بعد تسلمهم المصانع بعد نجاح زملائهم من أبناء بورسعيد في المشروع الأول الذى يضم 58 مصنعا وتقوم العديد من هذه المصانع حاليا بالتصدير للأسواق العربية والأوروبية إلي جانب الأسواق المصرية.

ويضم مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 118 مصنعًا بمساحة إجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع، حيث ستتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 متر مربع، ويهدف إلى توفير فرص عمل أمام الشباب، وهو الهدف الذى يلقى دعمًا كاملاً من القيادة السياسية من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج.