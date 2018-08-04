صور .. فرق إنقاذ شواطئ بلطيم بكفر الشيخ ينتشلون 30 مصيفاً قبل غرقهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم ، من انقاذ 30 من المصاطفين من الغرق بشواطئ النرجس والزهراء ، والسلام ، وشدد المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، على رجال الانقاذ بعدم مغادرة الشواطئ الا بعد خروج رواد المدينة والمصطافين من البحر للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

وقال المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن مصيف بلطيم استقبل منذ بدء موسم المصيف حتى اليوم السبت ، حوالي 9 ملايين مصيف ، مؤكداً أن الزحام يكون أيام العطلات ، ويكون المصيف كامل العدد ، أما الايام العادية تكون نسبة الإشغالات 80%.

وأضاف شميس ، لـ " اليوم السابع " ، أنه شدد على المصطافين بعدم مغادرة الشواطئ السته حفاظاً على حياة المصطافين ، مؤكداً أن كل السلع الغذائية واحتياجات المصطافيم متوفره بالمصيف ، وأن هناك لجان دائمة التواجد بالشواطئ .