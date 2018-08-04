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صور.. شركة مياه الأقصر تبدأ تركيب 108 وصلات للمناطق المحرومة بأرمنت

السبت، 04 أغسطس 2018 11:28 ص
صور.. شركة مياه الأقصر تبدأ تركيب 108 وصلات للمناطق المحرومة بأرمنت توصيل المياه للقرى المحرومة بأرمنت
الأقصر – أحمد مرعى
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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وفق البروتوكول المبرم مع بنك الحياة الكريمة لتوصيل المياه للمناطق المحرومة بمحافظة الأقصر بمتابعة أعمال تركيب الوصلات المنزلية بعدة مناطق تابعة لمركز ومدينة أرمنت، حيث قامت إدارتى المشاركة المجتمعية والتوعية بالتوجه لزيارة تلك الأسر فى منازلهم في مناطق (الغرز - الصف - جسر أندريا) للاطمئنان على أعمال التوصيل.

وأبدى أهالى القرى سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم بشرب كوب ماء نظيف، وبحضور مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب ومندوبى الجمعيات الأهلية المختصين بحصر الحالات الأكثر احتياحاً، والتى تعانى لعدة أعوام من عدم وصول المياه إليها وعدم مقدرتها على دفع رسوم مقايسة تركيب وصلة مياه ومسئولى بنك الحياة الكريمة، والذى قام بتمويل وإنحاز توصيل 108 وصلات مياه أيضاً بعدد من مناطق وقرى إسنا خلال الأشهر الماضية، حيث تقرر التوجه الحالى للتوصيل بمدينة أرمنت وتمت الزيارة وسط ترحيب كبير من الأهالى الذين أبدوا الكثير من الشكر لدور شركة مياه الأقصر وبنك الحياة الكريمة فى رفع المعاناه عنهم والوقوف بجانبهم حفاظاً على صحتهم .

 

 

 

شركة مياة الأقصر تبدأ توصيل المياة للمناطق المحرومة بأرمنت (1)
شركة مياه الأقصر تبدأ توصيل المياه للمناطق المحرومة بأرمنت 

 

شركة مياة الأقصر تبدأ توصيل المياة للمناطق المحرومة بأرمنت (2)
 توصيل المياه للمناطق المحرومة بأرمنت 

 

شركة مياة الأقصر تبدأ توصيل المياة للمناطق المحرومة بأرمنت (3)
جانب من توصيل المياه للمناطق المحرومة بأرمنت 
 
شركة مياة الأقصر تبدأ توصيل المياة للمناطق المحرومة بأرمنت (4)
خلال توصيل المياه للمناطق المحرومة بأرمنت

 

شركة مياة الأقصر تبدأ توصيل المياة للمناطق المحرومة بأرمنت (5)
توصيل المياه للمناطق المحرومة بأرمنت 

 

شركة مياة الأقصر تبدأ توصيل المياة للمناطق المحرومة بأرمنت (6)
اثناء توصيل المياه للمناطق المحرومة بأرمنت 

 

شركة مياة الأقصر تبدأ توصيل المياة للمناطق المحرومة بأرمنت (7)
شركة مياه الأقصر تبدأ توصيل المياه للمناطق المحرومة بأرمنت 

 


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