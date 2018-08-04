صور.. شباب قرية بالشرقية يتبرعون بـ1319 كيس دم

فى سابقة هى الأولى من نوعها بمحافظة الشرقية، ضرب أهالى وشباب قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية أروع الأمثلة فى العمل الخيرى والتطوع، حيث تبرع شباب القرية بـ1319 كيس دم إلى بنوك الدم بالمحافظة، لكى يتم وضعها باسم شباب القرية ويتم صرفها لكل من هو فى حاجة لنقل الدم من أبناء القرية بالمجان.

وقالت الدكتورة نانسى عبد الحى مدير المركز الإقليمى لبنك الدم بالشرقية إن شباب شبرا النخلة، نظموا حملة للتبرع بالدم من قبل الأهالى بالتنسيق مع بنك الدم، وأن الحصة التى تم جمعها من أكياس الدم بعد مراجعتها وفحصها سوف يتم وضع الدم السليم منها لصالح أهالى القرية فى بنوك الدم، وتصرف لهم بالمجان.

وأسفرت حملة التبرع التى نظمها شباب شبرا النخلة، برعاية جميعة شباب الخير، أمس، والتى تعمل للصالح العام بالقرية، وتضم شباب وفتيات القرية، ولا شأن لهم بأى نوع من أنوع العمل السياسى، إلى تجميع 1319 كيس دم تبرع بها أهالى وشباب وفتيات القرية، موزعين على 919 كيس لصالح بنك الدم بالأحرار، و200 كيس لمستشفى الزقازيق الجامعى، و200 كيس لصالح مستشفى بلبيس العام.