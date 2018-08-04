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صور.. تكريم 45 من طلبة الثانوية والإعدادية بقرية "أبو ذكرى" بالدقهلية

السبت، 04 أغسطس 2018 08:24 م
صور.. تكريم 45 من طلبة الثانوية والإعدادية بقرية "أبو ذكرى" بالدقهلية اهداء الطلاب دروع تكريمية
كتب مصطفى عنبر
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أقام أهالى كفر "أبو ذكرى" مركز "منية النصر" بمحافظة الدقهلية، حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة والشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية. بحضور الدكتور مجدى محمد كمال، مدير مكتب محافظ الدقهلية(نيابة عن المحافظ)، والدكتور حسن سلطان، مدير الإدارة الصحية سابقا بمركز منية النصر ، رانيا جمعة مديرة مركز شباب كفر أبو ذكرى.

 


اهداء الطلاب دروع تكريمية

 

جانب من التكريم 2
جانب من التكريم 2

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

وخلال الاحتفالية تم تكريم 45 طالب وطالبة، من خريجى المدارس الثانوية الإعدادية، بإهدائهم دروعا تذكارية وهدايا رمزية

 

حفل تكريم طلبة الثانوية والاعدادية
حفل تكريم طلبة الثانوية والاعدادية

 

اهداء الطلاب دروع تكريمية
اهداء الطلاب دروع تكريمية

 

 


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الدقهلية

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