صور.. تظاهرة حاشدة لدروز إسرائيل احتجاجا على قانون "الدولة القومية"

(أ ف ب)

احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين الدروز وأنصارهم وسط تل أبيب السبت للاحتجاج على قانون جديد يعتبرون أنه يجعل منهم سكانا من الدرجة الثانية، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وينص القانون الذى تم إقراره الشهر الماضى ليصبح جزءا من القوانين الأساسية التى تعد بمثابة دستور للبلاد على أن إسرائيل هى "الدولة القومية للشعب اليهودي".

ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديمقراطية ملمحا بذلك إلى أن الأولوية هى للطابع اليهودى للبلاد بينما يشير إلى أن اسرائيل هى الوطن التاريخى لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.

وندد مواطنو إسرائيل العرب بشدة بالقانون وخصوصا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفا.

وبخلاف غيرهم من العرب الذين بإمكانهم التطوع للخدمة فى الجيش الإسرائيلي، فإن الخدمة فى الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الإسرائيليين إجبارية بالنسبة للدروز.

ونادى المشاركون فى تظاهرة السبت بـ"المساواة" رافعين الأعلام الدرزية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو عقد سلسلة سلسلة لقاءات مع زعامات الدروز فى إسرائيل مؤكدا لهم "لا يوجد شيء فى القانون يتعارض مع حقوقكم كمواطنين متساوين داخل إسرائيل، ولا يوجد شيء يمكن ان يمس بالوضع الخاص للطائفة الدرزية فى إسرائيل".

إلا أن اللقاءات والتطمينات لم تمنع عددا من العسكريين الدروز فى رتب متدنية من الاستقالة من الجيش الاسرائيلى احتجاجا على القانون.



الدروز يرفعنو علم إسرائيل



جانب من التظاهر



سيدات مشاركن فى التظاهر