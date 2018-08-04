video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. تظاهرة حاشدة لدروز إسرائيل احتجاجا على قانون "الدولة القومية"

السبت، 04 أغسطس 2018 10:17 م
صور.. تظاهرة حاشدة لدروز إسرائيل احتجاجا على قانون "الدولة القومية" تظاهرة حاشدة لدروز إسرائيل
(أ ف ب)
إضافة تعليق

احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين الدروز وأنصارهم وسط تل أبيب السبت للاحتجاج على قانون جديد يعتبرون أنه يجعل منهم سكانا من الدرجة الثانية، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وينص القانون الذى تم إقراره الشهر الماضى ليصبح جزءا من القوانين الأساسية التى تعد بمثابة دستور للبلاد على أن إسرائيل هى "الدولة القومية للشعب اليهودي".

ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديمقراطية ملمحا بذلك إلى أن الأولوية هى للطابع اليهودى للبلاد بينما يشير إلى أن اسرائيل هى الوطن التاريخى لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.

وندد مواطنو إسرائيل العرب بشدة بالقانون وخصوصا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفا.

وبخلاف غيرهم من العرب الذين بإمكانهم التطوع للخدمة فى الجيش الإسرائيلي، فإن الخدمة فى الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الإسرائيليين إجبارية بالنسبة للدروز.

ونادى المشاركون فى تظاهرة السبت بـ"المساواة" رافعين الأعلام الدرزية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو عقد سلسلة سلسلة لقاءات مع زعامات الدروز فى إسرائيل مؤكدا لهم "لا يوجد شيء فى القانون يتعارض مع حقوقكم كمواطنين متساوين داخل إسرائيل، ولا يوجد شيء يمكن ان يمس بالوضع الخاص للطائفة الدرزية فى إسرائيل".

إلا أن اللقاءات والتطمينات لم تمنع عددا من العسكريين الدروز فى رتب متدنية من الاستقالة من الجيش الاسرائيلى احتجاجا على القانون.

الدروز يرفعنو علم إسرائيل
الدروز يرفعنو علم إسرائيل

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

سيدات مشاركن فى التظاهر
سيدات مشاركن فى التظاهر

 

مظاهرات الدروز
مظاهرات الدروز

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جلسة إستثنائية للكنيست حول قانون "الدولة القومية للشعب اليهودى"

مجلس الوزراء السعودى يجدد رفض المملكة لقانون الدولة القومية للشعب اليهودى

إسرائيل

قانون الدولة القومية

دروز

اخبار اسرائيل




لا تفوتك
​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة