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صور.. بدء المهرجان الرياضى والفنى لمتحدى الإعاقة باستاد كفر الشيخ

السبت، 04 أغسطس 2018 02:00 م
صور.. بدء المهرجان الرياضى والفنى لمتحدى الإعاقة باستاد كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ خلال مؤتمر متحدى الإعاقة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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بدأت فعاليات المهرجان الرياضى والفنى لمتحدى الإعاقة المقام بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ الرياضى بطابور العرض استعدادا لانطلاق المهرجان فى الألعاب الرياضية وظهرت روح التحدى والإرادة للمشاركين اثناء عمليات الاحماء والتدريب للمشاركين الذين صالوا وجالوا الصالة المغطاة أمام انبهار الحضور، وسيتم تكريم عدد من الاعبين الذين حصلوا على جوائز أفريقية وشاركوا فى المنتخبات الوطنية منها مشاركة لاعبين فى منتخب مصر للطائرة سيدات فى كأس العالم الأخيرة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال العبسى ، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر ، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، العميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ ،والدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم ،ومحمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد على الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة ،والدكتور جمال الشهاوى مدير إدارة الأداء الرياضى ، مصطفى غريب ، مدير إدارة البرامج والتنمية، عماد الشناوى، مدير الصالة المغطاة ،واستعرض فريق الأحلام لذوى الإعاقة لكرة القدم مهارتهم من خلال مباراة للفريق.

وقالت الدكتورة منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، لابد من عدم تصديق الشائعات المغرضة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ من عام 2018م عام للمعاقين للاهتمام بهم فى جميع النواحى، مؤكدة أن رسالة المؤتمر للمصرين تحت عنوان " خليكو مع مصر" ، وتبعث برسالة حب وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ولكل المصريين الذين يضحون من أجل تنمية ورقى مصر .

 

 

1- محافظ كفر الشيخ خلال مؤتمر متحدي الإعاقة
محافظ كفر الشيخ خلال مؤتمر متحدي الإعاقة

 

2- محافظ كفر الشيخ يصافح فريق الأحلام
 محافظ كفر الشيخ يصافح فريق الأحلام

 

3- محافظ كفر الشيخ يحيي منتحدي العاقة
 محافظ كفر الشيخ يحيي منتحدي العاقة

 

4- فريق الأحلام
فريق الأحلام

 

5- جانب من العروض
 جانب من العروض

 

6- جانب من الحضور
 جانب من الحضور

 

7- جانب من الحضور
 جانب من الحضور

 


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