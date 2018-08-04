صور.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد - رامى محى الدين

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بشارع مكرم عبيد فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.