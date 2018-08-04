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"صحة القليوبية" تنظم 7 قوافل طبية في شهر أغسطس.. تعرف عليها

السبت، 04 أغسطس 2018 10:58 ص
"صحة القليوبية" تنظم 7 قوافل طبية في شهر أغسطس.. تعرف عليها الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال شهر أغسطس الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 7 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.
 
 
وأضاف "الطباخ" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت توزيعات القوافل الطبية على المحافظة على النحو التالى، قافلة طبية بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية اليوم 4 أغسطس، وغدا 5 أغسطس، ونوى بشبين القناطر يومي 7،8 أغسطس، والسيفا بطوخ يومي 11، 12 أغسطس، وترسا بطوخ يومي 14، 15 أغسطس، وسنهرة بطوخ يومي 18، 19 أغسطس.
 
 
وتابع وكيل صحة القليوبية، أن من بين القوافل قافلة بقرية دجوى ببنها يومي 25،26 أغسطس، مشيرا إلى المديرية تختتم القوافل لهذا الشهر بقافلة لقرية عرب الحسينية بشبين القناطر يومي 28، 29 أغسطس.
 
 
 

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