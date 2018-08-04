سقوط عاطل بحوزته كيلو من مخدر الأستروكس قبل ترويجه فى السلام

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، أثناء تفقد الاوضاع الامنية بمنطقة موقف العاشر، القبض على "حسين م إ" 22 سنة، عاطل، وعثر بحوزته على كمية من الأستروكس المخدر وزنت 1 كيلو، ومبلغ مالي 400 جنيه، وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.