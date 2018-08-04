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سقوط عاطلين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

السبت، 04 أغسطس 2018 11:09 ص
سقوط عاطلين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية مخدر البانجو
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على عاطلين  بحوزتهما كمية من مخدر البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى واقعتين منفصلتين خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "السيد.ف.م" 24 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته 120 أقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونوه من ضبط المتهم "محمد.م.ع" 37 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت نحو 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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