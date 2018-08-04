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سقوط أفريقى يتاجر فى العملة بحوزته 4600 دولار و5 آلاف جنيه سودانى بوسط البلد

السبت، 04 أغسطس 2018 12:30 م
سقوط أفريقى يتاجر فى العملة بحوزته 4600 دولار و5 آلاف جنيه سودانى بوسط البلد المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على إفريقى الجنسية، لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بميدان الأوبرا، وبحوزته مبالغ مالية ضخمة لعملات مختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عابدين، معلومات مفادها تردد أحد الأشخاص من أصول أفريقية على منطقة وسط المدينة، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبى بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم ضبطه وتبين أنه "الصادق م ز" 24 سنة، يحمل أحدى الجنسيات الافريقية، عامل بمكتب للشحن، أثناء تواجده بميدان الأوبرا.

 

وبتفتيشه تم العثور بحوزته على 4600 دولار أمريكي، 5000جنية سودانى، 11000 جنيه مصرى، و 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة التحقيق.


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