سقوط أجزاء من السقف الخشبي بقاعة الأنشطة بالكنيسة الكاثوليكية للاتين دون اصابات

الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، أنه لا يوجد أي حالات إصابات أو خسائر بشرية ناتجة عن سقوط أجزاء من السقف الخشبي بقاعة الأنشطة بالكنيسة الكاثوليكية للاتين - كنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس الرسولى- الكائنة في شارع توت عنخ آمون بسموحة نطاق حي شرق.

وأكد المحافظ أنه تم تكليف رئيس حي شرق وجميع الجهات المعنية بالتوجه فورا إلي مكان الحادث ومتابعة الموقف علي الواقع، حيث تبين من الفحص سقوط جزء من السقف الخشبي بقاعة الأنشطة بالكنيسة، ولا يوجد أي خسائر والأمور تسير بشكل طبيعي بالكنيسة.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين فى بيانها بتوخي الحذر وعدم الانصياع للشائعات المغرضة، وتنوه على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام، كما تناشد المواطنين بالتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حال وجود أي تداعيات.