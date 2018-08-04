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سعر اليورو اليوم السبت 4-8-2018 فى مصر

السبت، 04 أغسطس 2018 11:15 ص
سعر اليورو اليوم السبت 4-8-2018 فى مصر اليورو
كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أول أمس الخميس، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.79 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:
 


 

السعر فى البنك المركزى
 

20.79 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.70 جنيه للشراء

20.86 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.68 للشراء

20.84 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.84 جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

cib20.72  للشراء
 
20.91  جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.75  جنيه للشراء

20.91  للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.73 جنيه للشراء
20.88 جنيه للبيع

 


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