زعيم حزب العمال البريطانى: معاداة السامية مشكلة حقيقية بالحزب

لندن (رويترز)

قال جيريمى كوربين زعيم حزب العمال فى بريطانيا أمس الجمعة، إن معاداة السامية مشكلة حقيقية فى الحزب وإنه سيقتلعها لكنه رد أيضا على الانتقادات القوية لحزب العمال من الصحف اليهودية.

وفى مقال كتبه لصحيفة الجارديان، لم يصل كوربين إلى حد تبنى تعريف مقبول دوليا لمعاداة السامية.

وكوربين مدافع قديم عن الحقوق الفلسطينية ومنتقد لإسرائيل وقد تعرض لاتهامات بأن حزب العمال تساهل مع معاداة السامية بين بعض أعضائه.

وفى الأسبوع الماضى قالت صحف يهودية إن حزب العمال سيمثل "تهديدا وجوديا للحياة اليهودية فى هذا البلد" إذا وصل إلى السلطة.

وقال كوربين فى مقال اليوم الجمعة إنه لا يقبل أن تمثل حكومة حزب العمال أى نوع من التهديد للحياة اليهودية فى بريطانيا.

وأضاف "هذا نوع من العبارات النارية التى يمكن أن تظهر خلال مناقشات سياسية مفعمة بالمشاعر، لكن أقر بأن هناك مشكلة حقيقية يعكف حزب العمال على التغلب عليها".