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روسيا تعين ستيفن سيجال مبعوثا خاصا للعلاقات الإنسانية مع أمريكا

السبت، 04 أغسطس 2018 11:16 م
روسيا تعين ستيفن سيجال مبعوثا خاصا للعلاقات الإنسانية مع أمريكا ستيفن سيجال
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، عن تعيين نجم أفلام الأكشن الأمريكى ستيفن سيجال مبعوثا خاصا مسؤولا عن العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية - على صفحتها فى موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - إن مهمة سيجال، الذى يحمل الجنسية الروسية، ستتمثل فى تيسير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على الصعيد الإنساني، بما فى ذلك التعاون فى قطاعات الثقافة والفنون وغيرهما.

وأوضحت أن المنصب عام ومن غير المتوقع أن يتقاضى صاحبه مقابلا ماديا على شَغله، حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وقد ولد سيجال فى ولاية ميشيجان الأمريكية، لكنه حصل على جنسية وجواز سفر روسى بشكل مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2016 دون أن يضطر إلى التخلى عن جنسيته الأمريكية للحصول على جنسية روسية.

وقد غرد سيجال على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) عام 2016، قائلا "روسيا بلد بالغ الجمال، لكننى سأظل دومًا أحب بلدي. الولايات المتحدة الأمريكية وطني".

 


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