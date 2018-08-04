روسيا تؤكد إرسال مقترحات إلى واشنطن حول عودة اللاجئين السوريين

أ ف ب

أكد الجيش الروسى، اليوم السبت، أنه بعث برسالة إلى الولايات المتحدة الشهر الماضى تتضمن اقتراحا للتعاون فى إعادة اعمار سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم، مؤكدا تقارير اعلامية بهذا الشأن.

وبعث رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليرى جيراسيموف برسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد يبدى فيها استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن فى إزالة الألغام من البلد الذى مزقته الحرب ومساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم.

وعبرت روسيا عن غضبها إثر نشر وسائل الإعلام هذه الرسالة.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية فى بيان انه "أمر مخيب للآمال أن يكون الجانب الأمريكى غير قادر على الامتثال لاتفاق حول عدم نشر محتوى الاتصالات إلا بعد موافقة الجانبين".