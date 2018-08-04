رابطة تجار السيارات: ظاهرة " الأوفر بريس" وراء تراجع المبيعات

كتب مصطفى عبد التواب

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك زيادة كبيرة فى أسعار السيارات ناتجة عن وجود فرق سعر "أوفر برايس" عن الطبيعى بنسب كبيرة حتى أن سعر السيارة الذى كان 90 ألف جنيه منذ فترة بسيطة تخطى سعرها الآن 220 ألف جنيه، مطالبا بضرورة مواجهة زيادة فروق الأسعار غير الطبيعية فى السيارات ووضع ضوابط لها.

وأضاف أسامة أبو المجد فى تصريحات صحفية له، أن ظاهرة " الأوفر بريس" تؤثر بشكل كبير على مبيعات السيارات وتهدد تجار السيارات بالتوقف عن النشاط.

وتوقع أبو المجد استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة ورغم تراجع المبيعات إلا أنه من المتوقع أيضا ارتفاع أسعار السيارات عن الآن نتيجة لتكلفة الشحن والنقل وارتفاع سعر الدولار والزيادة على السيارة نفسها فى بلد المنشأ مع قلة فى السيارات المعروضة.

وذكر أبو المجد تعقيبا على آخر تقارير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن شهر يونيو أن الـ 54% زيادة فى المبيعات خلال شهر يونيو حقيقية ولكنها غير موجودة على أرض الواقع لأن المقارنة تمت بين شهر يونيو هذا العام، مقارنة بنفس الشهر بالعام الماضى، مؤكدا أن عام 2017 كان سقطة فى بيع السيارات وأسوأ عام لحجم المبيعات على مدار السنوات الأخيرة، مؤكدا أن مجمل ما تم بيعه من سيارات فى 2017 لم يصل إلى 125 ألف سيارة فى حين أن 2016 بلغت المبيعات 200 ألف سيارة.