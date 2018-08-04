دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: لم نقر أى زيادات فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية حتى الآن

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة تؤمن احتياجات مصر من الأمصال وألبان الأطفال.. تخزين 3 ملايين عبوة للأطفال من سن يوم وحتى عام بأسعار مدعمة.. والوزيرة: ننفق 2.5 مليار جنيه على التطعيمات.. وحملة ضد الحصبة والحصبة الألمانى فى أكتوبر المقبل

من يحسم "معركة القرنية"؟.. خلاف طبى حول الاستفادة بها بعد الوفاة.. رئيس "العلاج الحر" بوزارة الصحة: لابد من أخذ موافقة أهل المتوفى.. وأطباء عيون: القانون أعطانا رخصة.. و2 مليون مريض مصابون بالعمى

وزارة التموين:

التموين: لا صحة لما تردد بشأن تقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن" تختتم ورش العمل الخاصة بالتدريب على مبادرة "2 كفاية"

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: لم نقر أى زيادات فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية حتى الآن

"التعليم" تعلن استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.. 140000 طالب يؤدون الاختبارات.. الوزارة: لا تغيير بجدول الامتحانات بسبب وقفة العيد.. والأسئلة جاهزة وطباعة نموذج من 3 امتحانات موجودة بالمطبعة

وزارة الإسكان:

خالد عباس: شركة صينية ستنفذ أطول برج بإفريقيا طوله 400 متر بالعاصمة الإدارية

صور.. رئيس الوزراء يتابع مع وفد صينى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: آراء الفقهاء ارتبطت بعادات أزمانهم والتمسك بالشكليات ليس دينا

وزير الأوقاف: فتح حساب تبرعات بالتنسيق مع وزارة الآثار لترميم المساجد

وزير الأوقاف يطالب بكشف زيف الجماعات الإرهابية وضلالها وبثها للشائعات

وزارة النقل:

رئيس هيئة السكة الحديد يكرم ملاحظ دريسة بمطروح ليقظته وأمانته فى عمله

السكة الحديد تواصل حجز عيد الأضحى.. وتطرح اليوم مقاعد قطارات 17 أغسطس

خريطة برلمانية لضبط تذاكر القطارات فى عيد الأضحى.. نقل البرلمان تطالب بخطة متكاملة للقضاء على مافيا السوق السوداء.. وسد الثغرات القانونية أمام المتلاعبين.. وتؤكد: زيادة عدد مقاعد الركاب ينهى الأزمة

وزارة الزراعة:

تعرف على الضوابط الجديدة لـ"الزراعة" لتصدير العنب للهند × 5 معلومات

وزير الزراعة: نسعى لاستنباط أصناف جديدة من الأرز ترشد استخدام المياه

وزارة التعليم العالى:

50 ألف طالب يتقدمون بطلبات تقليل الاغتراب.. و10 آلاف طالب تقدموا إلكترونيا لتنسيق الشهادات المعادلة.. مصادر: انطلاق تنسيق الشهادات الفنية الأسبوع الجارى.. ومشكلات الأهالى بالاغتراب تتلخص فى التوزيع الجغرافى

وزارة القوى العاملة:

"سعفان" يوقع اتفاقية غدا مع مجموعة شركات لمنح علاوة خاصة للعاملين

"القوى العاملة" بالإسكندرية: توزيع 1034 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة

وزارة الهجرة:

وزيرا الإنتاج الحربى والهجرة يناقشان معايير اختيار أعضاء جمعية "مصر تستطيع"