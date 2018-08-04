داخلية فرنسا تخصص شارات لـ"مرافقى" الشرطة وتشترط وجود تصريح تواجد

كتب أحمد علوى

قالت صحيفة "لوبس" الفرنسية إنه بعد حالة الجدل الكثير الذى خلفته قضية مساعد ماكرون وحارسه الخاص ألكسندر بينالا، قررت الداخلية الفرنسية تشديد الخناق على مرافقى الشرطة حتى لا تتكرر تلك المأساة.

وأفادت الصحيفة ذاتها، أنه لكى يتلاشى استخدام أحد مرافقى الشرطة ملابس ومعدات الشرطة فسيتم تخصيص شارة لهم واضحة تميزهم عن باقية افرد الشرطة فى اى مكان، إضافة إلى ضرورة حصول المراقبين على إذن مسبق مباشر، لكى يتمتع الفرد من حقوق وواجبات المراقب.

وقالت القناة وفقاً لبيان الداخلية فى هذا الشأن، فى الفترة الماضية كثر تواجد مرافقى الشرطة، وهو الأمر الذى أدى إلى تداخلات كثيرة، كما شهدت الساحة الفرنسية مؤخراً، وأن عدم ارتداء علامات وحمل تصريح من قبل المرافق أو المراقف سيترتب عليه اعتقاله، وأشار البيان إلى أن القرار يتم تطبيقه "فوريا".

وعلى خلفية قضية بينالا، قالت لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى، والتى تباشر التحقيق فى قضية الكسندر بينالا "حارس ماكرون" المتورط فى أعمال عنف ضد متظاهرين، إن 5 من كبار مسئولى الداخلية الفرنسية خضعوا لجلسة استماع للإدلاء بأقوالهم فى الواقعة التى تمت فى أوائل شهر مايو الماضى خلال مظاهرة مناهضة لقانون العمل.