حملة جامعة خالية من فيروس سى تجرى تحليل لـ875 من العاملين بجامعة المنصورة

تواصلت فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى بمركزي جراحة الكلى والمسالك البولية، جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 15 أغسطس 2018.

تقام الحملة بتنظيم من ادارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى الباطنة التخصصى ومستشفى الجامعة وكلية التمريض جامعة المنصورة والهيئة العامة للتامين الصحى وشركة فاركو للادوية التى وفرت كافة الادوات اللازمة للتحليل بالمجان

وخضع 875 من العاملين بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، لتحليل فيرو سي تحت إشراف الدكتور باسم صلاح مدير المركز، والدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير المركز، وخضع 473 من العاملين بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، لتحليل فيروس سي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبرى