video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة جامعة خالية من فيروس سى تجرى تحليل لـ875 من العاملين بجامعة المنصورة

السبت، 04 أغسطس 2018 04:23 م
حملة جامعة خالية من فيروس سى تجرى تحليل لـ875 من العاملين بجامعة المنصورة جانب من الحملة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تواصلت فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى بمركزي جراحة الكلى والمسالك البولية، جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 15 أغسطس 2018.

تقام الحملة بتنظيم من ادارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى الباطنة التخصصى ومستشفى الجامعة وكلية التمريض جامعة المنصورة والهيئة العامة للتامين الصحى وشركة فاركو للادوية التى وفرت كافة الادوات اللازمة للتحليل بالمجان
وخضع 875 من العاملين بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، لتحليل فيرو سي تحت إشراف الدكتور باسم صلاح مدير المركز، والدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير المركز، وخضع 473 من العاملين بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، لتحليل فيروس سي،  تحت إشراف الدكتور محمد الشوبرى

الجهاز الهضمى-WA0011

 
الجهاز الهضمىWA0016
 

كلىWA0014
 
 

كلىWA0021
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية: رفع 1011طن قمامة وأتربة ومخلفات بحملات مكبرة بالمحافظة

جامعة المنصورة تحتل الترتيب الثالث على الجامعات المصرية لتصنيف ويبومتركس

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار الجامعات

جامعة المنصورة

علا فيروس سي

مستشفي الباطنة التخصصي




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة