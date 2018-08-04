حبس 3 متهمين لسرقة أدوات من حضانة بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة لعب أطفال عبارة عن "حصان بلاستيكى، و3 مراجيح بلاستيكية"، من داخل حضانة أطفال بدائرة قسم شرطة المعصرة.

ورد بلاغ للعميد دكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطو المعصرة، من صاحب حضانة بمنطقة وادى حوف يفيد اكتشافه سرقة لعب أطفال من داخل الحضانة عبارة عن: "2 حصان بلاستيك كبير الحجم، و3 مرجيحة بلاستيكية كبيرة الحجم".

وبتقنين الإجراءات والتحريات تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، من ضبط مرتكبى الواقعة وهم: "ع.ش" 18 طالب، و"م.ث" 16 سنة عاطل، و"س.م" 16 سنة عاطل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب القفز والتسلق من البلكونة الخاصة بالحضانة، وأمكن بإرشادهم استعادة المسروقات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.