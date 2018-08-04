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حازم الببلاوى: المواطن المصرى بطل الإصلاح الاقتصادى.. ولازم نكمل المشوار

السبت، 04 أغسطس 2018 08:04 م
حازم الببلاوى: المواطن المصرى بطل الإصلاح الاقتصادى.. ولازم نكمل المشوار حازم الببلاوى مع محرر اليوم السابع
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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قال الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدا أن المواطن المصرى تحمل كافة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن المواطن المصرى البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح، وضرورى نكمل برنامج الإصلاح للنهاية لأن الإجراءات المتبقية قليلة".
 
وأضاف الدكتور حازم الببلاوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع خلال مشاركته فى حفل استقبال نظمته وزارتى المالية والاستثمار فى مدينة شرم الشيخ، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب مزيدا من المعلومات التى تتاح للشعب المصرى، لإشراكه ضمن حوار مجتمعى حول هذا المشروع القومى الهام.


 

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