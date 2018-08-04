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"جنايات الجيزة" تقرر استمرار إخلاء سبيل "الظواهرى" بتدابير احترازية

السبت، 04 أغسطس 2018 01:10 م
"جنايات الجيزة" تقرر استمرار إخلاء سبيل "الظواهرى" بتدابير احترازية محمد الظواهرى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، اليوم السبت، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
 
وفيما عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وطالب محمد عياد دفاع محمد الظواهرى بتخفيف التدابير الاحترازية لموكله.
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية في البلاد، واستهداف رجال الجيش والشرطة.
 
 
 
 
 

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