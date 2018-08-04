جمارك "قرية البضائع" تغرم شركة نصف مليون جنيه بعد اكتشاف تلاعبها بالمستندات

كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة

تمكنت الإدارة العامة للواردات الجوية بمطار القاهرة من إحباط محاولة شركة للتلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وذلك بتسليم بيانات مخالفة للحقيقة.

وقالت مصادر، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بجمرك القطاع العام بقرية البضائع برئاسة عادل عبد الساتر مدير الجمرك على مشمول البيان الجمركى رقم 12432 لسنة 2018 ترانزيت باسم شركة م. أ. ب بعدد 56 طرد بوزن 63125 كيلو، وبمراجعة قيمة النولون الجوى الموجود ببوليصة الشحن بمعرفة أحمد عبد المحسن الشهاوى مدير إدارة تعريفة تبين أن قيمة النولون 1181,80 وهى قيمة متدنية ولا تتناسب مع قيمة النولون الجوى المتعارف علية بالمقارنة بالوزن الموجود على بوليصة الشحن وبالرجوع لشركة الشحن قامت بإرسال البوليصة الحقيقية لنولون الشحن الجوى، حيث اتضح أن قيمته 392637,5 يورو.

وبالعرض على هدى محمود مدير عام الوارد قررت تشكيل لجنة بالإدارة العامة للوارد انتهى رأيها لتطبيق المادة 118/2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 باعتبار وجود مخالفة لنظام العبور ( الترانزيت ) لضبط قيمة أعلى لنولون الشحن من القيمة الثابتة بالبوليصة المقدمة تطبيق المادة 118/2 من قانون الجمارك بسداد غرامة بواقع ربع الضرائب المعرضة للضياع بصفة قطيعه مع تعلية خطاب الضمان وإخطار جمرك الوصول وقامت الشركة بسداد مبلغ 531 ألف و245 جنيها قيمة الغرامة المستحقة.