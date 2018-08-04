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جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر العلمى السنوى الثالث لأمراض الجهاز الهضمى

السبت، 04 أغسطس 2018 10:19 ص
جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر العلمى السنوى الثالث لأمراض الجهاز الهضمى جامعة جنوب الوادى
قنا - هند المغربى
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صرح الدكتور على عبد الرحمن غويل رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بطب قنا أن كلية الطب بجامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر العلمى السنوى الثالث لقسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية وذلك بمدينة الغردقة فى الفترة من 8-11 أغسطس الجارى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.

وأضاف الدكتور على عبد الرحمن غويل فى بيان أن المؤتمر الذى يحضره نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى أطباء وزارة الصحة يناقش جلساته الجديد فى الفيروسات الكبدية مع عرض البروتوكولات العلاجية الحديثة، كما يتناول المؤتمر أحدث الطرق لعلاج أورام الكبد الطرق والمبتكرة فى استخدامات مناظير الجهاز الهضمى فى تشخيص وعلاج العديد من الأمراض.

وأضاف الدكتور شمردن عز الدين والدكتور حسن صديق، الأساتذة المساعدين بقسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بطب قنا ورؤساء المؤتمر، أنه ينعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل بمستشفى قنا الجامعى حول الجديد فى علاج الالتهاب الكبدى الفيروسى بى وكيفية التعامل مع البؤر الكبدية وتشخيص وعلاج أورام الكبد ،كما تتناول الجديد فى تشخيص وعلاج جرثومة المعدة وتشخيص علاج ارتجاع المريء وكيفية التعامل مع اللحميات القولونية، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية تنعقد بمقر انعقاد المؤتمر بمدينة الغردقة تتضمن التدريب على مناظير الجهاز الهضمى العلوية والقولونية التشخيصية والتداخلية والتدريب على مناظير القنوات المرارية التشخيصية والعلاجية.

 

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